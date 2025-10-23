HONOR Magic V5 in offerta | il pieghevole super sottile al suo prezzo più basso di sempre
HONOR Magic V5 al prezzo minimo storico su Amazon: il pieghevole top di gamma con Snapdragon 8 Elite, 16GB RAM e doppio display OLED scende a 1.482€. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
