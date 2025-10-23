Hojlund insostituibile per Conte per Napoli-Inter è corsa contro il tempo

L'uomo più atteso, l'attaccante insostituibile, il giocatore simbolo del nuovo corso. Il Napoli si avvicina alla partita più delicata della stagione, la supersfida contro l'Inter, con un'ansia che cresce di ora in ora e che ha un nome e un cognome: Rasmus Hojlund. L'attaccante danese, assente da due partite, è impegnato in una disperata corsa contro il tempo per provare a essere in campo. E Antonio Conte, con lui, spera in un miracolo. Da dove nasce il problema: il Ritorno dalla Nazionale. Tutto nasce da un problema accusato dopo gli impegni con la Danimarca. Un fastidio al retto femorale della coscia sinistra che si è rivelato più serio del previsto, costringendo il centravanti a saltare sia la trasferta di campionato contro il Torino sia quella, pesantissima, di Champions League contro il PSV.

