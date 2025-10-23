Hockey ghiaccio in Alps League i derby vanno ad Asiago ed Unterland Cavaliers Vipiteno stende la capolista

Venerdì sera di grande importanza per quanto riguarda l'Alps Hockey League 2025-2026. Il programma prevedeva cinque match con due derby italiani e, nel complesso, cinque squadre di casa nostra sul ghiaccio. Le emozioni, come sempre, non sono mancate. Nel derby tra Asiago e Cortina il successo va ai padroni di casa per 4-2. Rete del vantaggio di Porco al 6:00, quindi raddoppio di Chiodo al 10:41. Nel secondo periodo Cortina accorcia con Pietroniro al 36:33, ma ancora Porco al 48:13 e Magnabosco al 48:31 allungano sul 4-1. Nel finale c'è tempo per la seconda marcatura di Pietroniro che fissa il punteggio sul 4-2 al 58:36.

