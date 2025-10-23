Ho una tesi Dallo studio alla condivisione

Baritoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre alle 10:00, secondo appuntamento con il ciclo di seminari dal titolo "Ho una tesi".Protagoniste di questo incontro saranno Marika Sciscio e Alessio La Gioia, giovani studiosi dell'equipe di scavo coordinata dalla prof. Donatella Nuzzo, che presenteranno i risultati delle loro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

