HoReCa Portaccio Italgrob | Dal Senatore Gelmetti un segnale concreto per difendere il settore

Ilgiornaleditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“A nome della Federazione Italiana dei Distributori Ho.Re.Ca., esprimo il più sincero apprezzamento e ringraziamento al Senatore Matteo Gelmetti per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro comparto. L’Ordine del Giorno accolto oggi impegna il Governo a promuovere un confronto con le parti s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

horeca portaccio italgrob dal senatore gelmetti un segnale concreto per difendere il settore

© Ilgiornaleditalia.it - Ho.Re.Ca., Portaccio (Italgrob): “Dal Senatore Gelmetti un segnale concreto per difendere il settore”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Antonio Portaccio, Presidente Italgrob: “Ordine del Giorno Gelmetti, segnale importante per tutela comparto” - , esprimo il più sincero apprezzamento e ringraziamento al Senatore Matteo Gelmetti per l’attenzione dimostrata nei con ... Segnala meridiananotizie.it

horeca portaccio italgrob senatoreHo.Re.Ca. Portaccio (Italgrob): "L'Ordine del Giorno del Senatore Gelmetti è segnale importante a tutela del comparto" - , esprimo il più sincero apprezzamento e ringraziamento al Senatore Matteo Gelmetti ... Come scrive teleborsa.it

Italgrob, Stati Generali e previsioni per il mercato Horeca - Un settore strategico che da sempre dimostra grande capacità di crescita e di reazione. Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Horeca Portaccio Italgrob Senatore