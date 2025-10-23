Ho dato 90mila sterline a un uomo conosciuto su un’app di incontri Non avevo più soldi per far mangiare i miei figli | Kirsty Belmont vittima di una truffa romantica

Kirsty Belmont ha raccontato la sua esperienza come vittima di una truffa romantica che le è costata 90.000 sterline in sei mesi. La donna ha spiegato di aver conosciuto un uomo che si presentava come uomo d’affari, chiamato Luke, dopo la fine del suo matrimonio di 14 anni. “ Quest’uomo mi ha tolto tutto e mi ha lasciata completamente svuotata, finanziariamente ed emotivamente “, ha dichiarato a The Sun. Secondo quanto raccontato, l’uomo sosteneva di essere stato derubato durante un viaggio di lavoro a Istanbul e chiese a Kirsty di trasferire fondi dai suoi conti bancari per poter tornare a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

