Paul Yeboah, conosciuto come Bello Figo, è il protagonista del nuovo episodio del podcast One More Time di Luca Casadei. Il rapper e youtuber, originario del Ghana, racconta il suo percorso dall’arrivo in Italia fino al successo musicale e alle controversie che lo hanno reso una figura di spicco sul web, dove ha ottenuto credibilità come artista urban. Arrivato a Parma a dodici anni, Yeboah ricorda i primi tempi in Italia come complessi: “ Era tutto bello fin quando mi ritrovo a venire qua. Siamo atterrati a Milano, mi guardo intorno ed era un mondo diverso. Non mi sono mai ambientato, fino a un paio di anni fa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ho avuto una segnalazione da parte di Gucci perché, cercando su Google, uscivo prima io del brand. In tv mi sono sentito usato": lo rivela Bello Figo