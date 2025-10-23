Ho avuto una famiglia narcisista inaffidabile e tossica Sono cresciuta senza genitori né fratelli | Alec Baldwin e Kim Basinger accusati dalla figlia Ireland

Alla vigilia del suo trentesimo compleanno, Ireland Baldwin ha pubblicato su Substack un post dal titolo “30, Flirty, and Surviving”, in cui racconta il suo percorso personale e familiare. La modella e figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger ha ripercorso la sua infanzia, la relazione con i genitori e la scelta di allontanarsi da alcuni legami familiari. “Sono cresciuta senza due genitori in casa e senza fratelli a cui rivolgermi”, ha scritto Baldwin. Alec Baldwin, 67 anni, e Kim Basinger, 71, si erano sposati nel 1993, separandosi nel 2000 e divorziando due anni dopo. “Entro nei trent’anni con meno peso sulle spalle, un peso causato dal bisogno di portare con me i miei familiari narcisisti, inaffidabili e tossiche, che pensavo mi servissero nella vita “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto una famiglia narcisista, inaffidabile e tossica. Sono cresciuta senza genitori né fratelli”: Alec Baldwin e Kim Basinger accusati dalla figlia Ireland

