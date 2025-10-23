Hispano Suiza | l’eccellenza tecnica della Carmen Sagrera

(Adnkronos) – La nuova Hispano Suiza Carmen Sagrera rinnova il legame tra due icone dell’automobilismo, Hispano Suiza e Michelin, un binomio che coniuga la ricerca ingegneristica con l’arte della personalizzazione. L’hypercar 100% elettrica segna il culmine dei 120 anni del marchio spagnolo, un traguardo celebrato attraverso un progetto che unisce eleganza, innovazione e potenza. La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

