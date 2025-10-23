Hijack | Il teaser trailer della seconda stagione

Apple TV ha svelato il teaser trailer della seconda stagione di Hijack, la serie thriller con protagonista Idris Elba. La seconda stagione farà il suo debutto su Apple TV il 14 gennaio 2026 con i primi due episodi degli 8 totali, seguiti da un episodio settimanale fino al 25 febbraio 2026. Guardate qui il teaser trailer della seconda stagione di Hijack La trama della seconda stagione di Hijack. Nella seconda stagione di “ Hijack ”, un treno della metropolitana di Berlino e i suoi passeggeri vengono presi in ostaggio, mentre le autorità si affrettano a salvare centinaia di vite. Sam Nelson (Elba) è al centro della crisi a bordo, dove una decisione sbagliata potrebbe significare il disastro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

