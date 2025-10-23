Hijack 2 svelati teaser trailer e data di uscita della nuova stagione della serie Apple TV

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco più di due anni dopo la fine della prima stagione, Apple TV ha svelato il teaser trailer e svelato la data di uscita della seconda stagione di Hijack, la serie tv thriller interpretata e prodotta da Idris Elba e creata da George Kay (ovvero l'autore della serie Netflix Lupin) e Jim Field. 🔗 Leggi su Today.it

