Hermès avanti sui ricavi Kering va in retromarcia

L'ottimismo della vendita del comparto beauty a L'Oréal non è bastata a salvare i risultati delle trimestrali di Kering, guidata da inizio settembre da Luca de Meo (in foto). La società francese ha archiviato il terzo trimestre 2025 con un fatturato di 3,4 miliardi di euro, in calo del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nei primi nove mesi, il calo cresce così al 14% (11 miliardi). Nonostante il dato negativo, la performance rappresenta un chiaro miglioramento sequenziale rispetto alla caduta del 15% dello scorso trimestre. A pesare con forza sui risultati delle trimestrali è stato Gucci, brand di punta di Kering, che ha registrato ricavi per 1,3 miliardi, in calo del 18%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

