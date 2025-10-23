Hera rivoluziona la centrale idrica ora è in grado di erogare fino a 400 mila litri di acqua al giorno
Un nuovo capitolo per la gestione dell’acqua a Sogliano: il Gruppo Hera ha completato un intervento di potenziamento e rinnovamento tecnologico senza precedenti presso la centrale acquedottistica di Cà di Nardo, cuore pulsante della rete idrica locale.L’impianto è stato visitato questa mattina. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il sindaco Massimo Mezzetti con Paolo Paoli di Hera in via Grandi. “Adesso si potranno conferire carta e plastica quando ci sarà necessità”. Nelle zone Gramsci e Musicisti verranno posizionati oltre 100 contenitori - facebook.com Vai su Facebook
Lavori di Hera a Predappio sulla rete idrica - Sono in partenza i lavori di Hera per il risanamento idrico nelle vie Toscanini, Leopardi e Foscolo a Predappio, insieme a lavori simili a Mercato Saraceno. Lo riporta ilrestodelcarlino.it