Hera rivoluziona la centrale idrica ora è in grado di erogare fino a 400 mila litri di acqua al giorno

Cesenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo capitolo per la gestione dell’acqua a Sogliano: il Gruppo Hera ha completato un intervento di potenziamento e rinnovamento tecnologico senza precedenti presso la centrale acquedottistica di Cà di Nardo, cuore pulsante della rete idrica locale.L’impianto è stato visitato questa mattina. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

