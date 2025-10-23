Henry durissimo con la Juventus | Senza identità e filosofia Non lotta nemmeno È un grande club ma così è difficile da riconoscere

Dura critica di Thierry Henry alla Juventus dopo la sconfitta di Madrid e gli ultimi risultati negativi. Le parole dell’analista di CBS Sports. Dagli studi americani di  CBS Sports, dove ormai è un analista di punta e tra i più rispettati, arriva una critica severa e ponderata sul momento difficile della Juventus. A formularla è una leggenda del calcio mondiale,  Thierry Henry, che ha analizzato senza mezzi termini la crisi che attanaglia i bianconeri. Il digiuno è pesante: sono ormai quaranta giorni, per un totale di  sette partite consecutive tra campionato e Champions League, che la squadra non trova la via della vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

