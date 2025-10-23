Henry durissimo con la Juventus | Senza identità e filosofia Non lotta nemmeno È un grande club ma così è difficile da riconoscere
Dura critica di Thierry Henry alla Juventus dopo la sconfitta di Madrid e gli ultimi risultati negativi. Le parole dell’analista di CBS Sports. Dagli studi americani di CBS Sports, dove ormai è un analista di punta e tra i più rispettati, arriva una critica severa e ponderata sul momento difficile della Juventus. A formularla è una leggenda del calcio mondiale, Thierry Henry, che ha analizzato senza mezzi termini la crisi che attanaglia i bianconeri. Il digiuno è pesante: sono ormai quaranta giorni, per un totale di sette partite consecutive tra campionato e Champions League, che la squadra non trova la via della vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
"Quando vedo Leao, io vedo Henry e Salah" Dopo Juventus-Milan, e dopo le occasioni sciupate, si riaccende il dibattito su Rafael Leao Alessandro Del Piero, a Sky Calcio Club, analizza il momento del portoghese, facendo un paragone "Noi difendiam - facebook.com Vai su Facebook
Henry netto: "Juve, così non è bello. Capisco tutto ma non c'è tempo" - Il francese, passato anche tra le fila bianconere nel 1999, ha commentato la prestazione della squadra di Tudor contro il Real Madrid ... Riporta tuttosport.com
Henry a CBS: "Vedo una Juventus che non lotta, una squadra senza identità" - Dagli studi di CBS, Thierry Henry ha analizzato il momento di difficoltà della Juventus che, tra campionato e Champions League, non trova la vittoria da sette partite. Secondo ilbianconero.com