Hekuran ucciso da un unico fendente Ferito a morte al cuore e a un polmone

Una sola coltellata. Che non gli ha dato scampo. Un fendente al petto che ha raggiunto il cuore e un polmone. Così è morto Hekuran Cumani, 23 anni, arrivato venerdì sera a Perugia per andare a ballare con gli amici e morto, all’alba, nel parcheggio della facoltà di Matematica. Nel corso di una lite, secondo quanto ricostruito, tra due gruppi di ragazzi, quello dei suoi amici e quello dei ragazzi di Perugia. Una lite per futili motivi, si ritiene, iniziata già nel locale dove sarebbe volata qualche parola di troppo e proseguita nell’area di sosta. Lì, raccontano alcuni testimoni, i giovani marchigiani stavano tornando a riprendere le auto per andare a fare colazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hekuran ucciso da un unico fendente. Ferito a morte al cuore e a un polmone

