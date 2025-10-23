Hekuran ucciso a 23 anni con una sola coltellata | Gli ha trafitto il cuore è morto subito

Corriereadriatico.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FABRIANO Un?unica coltellata che ha perforato il torace raggiungendo il cuore e un polmone. È morto all?istante Hekuran Cumani, il 23enne di origine albanese residente a. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

hekuran ucciso a 23 anni con una sola coltellata gli ha trafitto il cuore 232 morto subito

© Corriereadriatico.it - Hekuran ucciso a 23 anni con una sola coltellata: «Gli ha trafitto il cuore, è morto subito»

Approfondisci con queste news

hekuran ucciso 23 anniUcciso a 23 anni dopo la discoteca. Indagati anche una ragazza e un buttafuori - Caccia all’assassino di Cumani, morto tra le braccia del fratello. Secondo msn.com

hekuran ucciso 23 anniSgozzato a 23 anni nel parcheggio dell'università: c'è un indagato per omicidio - C'è una prima svolta nell' omicidio di Hekuran Cumani, il ragazzo di 23 anni ucciso davanti all'università di Perugia con una coltellata alla gola nella notte tra il 17 e il 18 ottobre. Si legge su today.it

hekuran ucciso 23 anniHekuran Cumani, ucciso a coltellate davanti l’università: il ricordo di un ragazzo tranquillo - Hekuran Cumani, giovane di 23 anni nato in Italia da genitori albanesi, è stato ucciso a coltellate a Perugia nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 2025. Lo riporta thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Hekuran Ucciso 23 Anni