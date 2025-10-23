Hekuran ucciso a 23 anni con una sola coltellata | Gli ha trafitto il cuore è morto subito

FABRIANO Un?unica coltellata che ha perforato il torace raggiungendo il cuore e un polmone. È morto all?istante Hekuran Cumani, il 23enne di origine albanese residente a. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

