Hekuran ucciso a 23 anni con una sola coltellata | Gli ha trafitto il cuore è morto subito
FABRIANO Un?unica coltellata che ha perforato il torace raggiungendo il cuore e un polmone. È morto all?istante Hekuran Cumani, il 23enne di origine albanese residente a. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Hekuran ucciso da una coltellata a Perugia, indagato un maranza. Pesantissima l'accusa: «Omicidio volontario» - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Cumani: indagati un ragazzo e la fidanzata, nei guai anche un buttafuori. La polizia cerca il coltello che ha ucciso Hekuran https://ift.tt/sfxy9g3 https://ift.tt/7mFAIwR - X Vai su X
Ucciso a 23 anni dopo la discoteca. Indagati anche una ragazza e un buttafuori - Caccia all’assassino di Cumani, morto tra le braccia del fratello. Secondo msn.com
Sgozzato a 23 anni nel parcheggio dell'università: c'è un indagato per omicidio - C'è una prima svolta nell' omicidio di Hekuran Cumani, il ragazzo di 23 anni ucciso davanti all'università di Perugia con una coltellata alla gola nella notte tra il 17 e il 18 ottobre. Si legge su today.it
Hekuran Cumani, ucciso a coltellate davanti l’università: il ricordo di un ragazzo tranquillo - Hekuran Cumani, giovane di 23 anni nato in Italia da genitori albanesi, è stato ucciso a coltellate a Perugia nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 2025. Lo riporta thesocialpost.it