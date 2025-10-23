Hashish nello zaino e contanti in tasca 22enne arrestato a Rivarolo

È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Rivarolo un cittadino francese di 22 anni, sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto durante un servizio di pattugliamento a piedi nel quartiere genovese: i militari hanno notato movimenti sospetti da parte di due. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

