Hashish nello zaino e contanti in tasca 22enne arrestato a Rivarolo

Genovatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Rivarolo un cittadino francese di 22 anni, sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto durante un servizio di pattugliamento a piedi nel quartiere genovese: i militari hanno notato movimenti sospetti da parte di due. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Jesi, trovato con l'hashish e la cocaina in tasca: in casa ne ha ancora e due bilancini, arrestato - Ieri sera infatti i carabinieri di Jesi hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di ... Segnala corriereadriatico.it

Panetto di hashish e coltello in tasca. Pusher a 15 anni - Ha 15 anni l'adolescente che alla vista di una pattuglia della municipale a Merano ha tentato la fuga da Piazza San Vigilio, per essere fermato poco dopo dagli agenti e accompagnato al comando ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Hashish Zaino Contanti Tasca