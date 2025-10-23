Hashimoto da leggenda | terzo titolo mondiale consecutivo eguagliando Uchimura Zhang argento Seifert regala il bronzo alla Svizzera

I Mondiali di ginnastica a Giacarta incoronano ancora il 24enne giapponese. Nessuno riesce a scalzarlo dal trono dell’all-around: “Questa medaglia è più di una medaglia” Daiki Hashimoto è ancora il re. Ieri sera, nella finale del concorso generale maschile dei Mondiali di ginnastica artistica, il 24enne di Narita ha conquistato il suo terzo titolo iridato consecutivo, dopo quelli del 2022 e del 2023. Con un punteggio di 85.131, Hashimoto ha preceduto il cinese Zhang Boheng (84.333), confermando la supremazia nell’all-around e diventando il secondo giapponese della storia – dopo il mito Kohei Uchimura – a firmare una tripletta mondiale. 🔗 Leggi su Sportface.it