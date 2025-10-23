Harry Potter | foto dal set anticipano una nuova scena assente nei film

È stato ampiamente riportato che ogni stagione del reboot di Harry Potter sarà composta da 8 episodi, il che significa che HBO potrà espandere il mondo magico in un modo che i film non hanno potuto fare. Molte scene e personaggi che erano stati necessariamente tagliati possono ora essere adattati, e uno di questi sembra essere stato avvistato dopo che la produzione si è trasferita a Skipton, nel North Yorkshire, in Inghilterra (le immagini si possono vedere qui e qui ). Un mago è stato avvistato sul tetto della sua casa, mentre agitava la bacchetta in segno di festa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it