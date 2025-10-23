Harry Potter | foto dal set anticipano una nuova scena assente nei film
È stato ampiamente riportato che ogni stagione del reboot di Harry Potter sarà composta da 8 episodi, il che significa che HBO potrà espandere il mondo magico in un modo che i film non hanno potuto fare. Molte scene e personaggi che erano stati necessariamente tagliati possono ora essere adattati, e uno di questi sembra essere stato avvistato dopo che la produzione si è trasferita a Skipton, nel North Yorkshire, in Inghilterra (le immagini si possono vedere qui e qui ). Un mago è stato avvistato sul tetto della sua casa, mentre agitava la bacchetta in segno di festa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È arrivato in libreria Harry Potter e il Calice di Fuoco – Edizione illustrata! Le splendide immagini danno nuova vita al quarto capitolo della saga di J.K. Rowling: il Torneo Tremaghi, la magia, l’amicizia… e un tocco di oscurità in più. Un volume da collezione pe - facebook.com Vai su Facebook
Harry Potter, le foto dal set mostrano una location inedita - Better look at the filming of the HARRY POTTER TV series in Lustleigh This is the night when Lord Voldemort k*lls Lily and James Potter in Godric's Hollow, on Halloween night, October 31, 1981 ?? ... Scrive lascimmiapensa.com
Harry Potter, le nuove immagini dal set svelano uno “spoiler” su Voldemort? [FOTO] - Le nuove immagini dal set della serie TV Harry Potter anticipano un possibile grande cambiamento riguardante il villain ... bestmovie.it scrive
Harry Potter: John Lithgow è Albus Silente nelle prime foto trapelate dal set della serie tv - Fanno il giro del web le prime foto di John Lithgow negli iconici panni di Albus Silente sul set della serie tv di HBO Max basata sugli amati romanzi di Harry Potter. Lo riporta comingsoon.it