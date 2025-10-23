Hanno prenotato per 20 ma non si sono presentati Basta ora chiediamo la carta di credito È un danno economico e una ferita | lo sfogo dell’osteria è virale

“Da oggi richiederemo i dati della carta di credito per confermare le prenotazioni”. È la soluzione che l’osteria “La Sangiovesa”, a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, si vede in qualche modo costretta ad adottare di fronte al fenomeno sempre più dilagante di potenziali clienti che, dopo aver prenotato, non si curano di avvisare il locale del fatto che non si presenteranno. Lo sfogo social e il nuovo provvedimento. Sui social i gestori del ristorante scrivono amareggiati un post nel quale comunicano la decisione presa dopo l’ennesimo “pacco” ricevuto da persone che, malgrado la prenotazione, non si sono fatte né vedere né sentire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hanno prenotato per 20 ma non si sono presentati. Basta, ora chiediamo la carta di credito. È un danno economico e una ferita”: lo sfogo dell’osteria è virale

