Hamilton sostituito la Ferrari cambia pilota | l’annuncio scuote la F1

Ferrari è obbligata a cambiare pilota in vista del prossimo impegno sportivo. La “vittima” di questa decisione sarà proprio Lewis Hamilton! Durante il corso della stagione, ci sono stati vari tifosi di Ferrari ed esperti che hanno a gran voce invocato una sostituzione dei piloti di Ferrari per le cattive prestazioni, soprattuto, nel caso di Lewis Hamilton, quello che paradossalmente ha offerto le prestazioni peggiori. L’atleta britannico a lungo è sembrato solo l’ombra del 7 volte campione del mondo, non arrivando mai nemmeno a podio. I problemi di adattamento con la SF-25 sono una cosa, ma Hamilton è stato anche accusato di pensare più agli sponsor e a passare il tempo libero con i membri del vecchio team Mercedes rispetto che a concentrarsi sul migliorare le sue prestazioni con Ferrari. 🔗 Leggi su Sportface.it