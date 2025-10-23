Halloween Shop Copparo: è il titolo dell’iniziativa ideata e promossa dall’attivo gruppo “Noi Imprenditrici Copparo” che si svilupperà dal 24 al 31 ottobre coinvolgendo una sessantina di attività di vicinato, facenti parte di qualsiasi settore merceologico. In pratica in cosa consiste: chi deciderà di fare shopping nei negozi aderenti potrà poi partecipare ad una simpatica iniziativa che prevede la possibilità di avere l’assegnazione di “ buoni ” del controvalore di 50 euro. "Sono molto soddisfatta dall’entusiasmo che ha creato questa iniziativa, ideata da un gruppo di colleghe commercianti e che ha trovato ampia accoglienza ed adesione – conferma Paola Bertelli, tra le promotrici e presidente della locale sede di Confcommercio –: proprio la trasversalità è il punto di forza maggiore di questo progetto di sostegno agli acquisti negli esercizi commerciali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Halloween Shop’ dal 24 al 31. Buoni sconto nei negozi aderenti