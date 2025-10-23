Halloween party al Vespro Firenze

Preparatevi a un Halloween di puro divertimento nel cuore di Firenze. Venerdì 31 ottobre 2025, Il Vespro (in Piazza Del Carmine 4r) vi aspetta per una serata interamente dedicata al brivido e alla festa con il suo "Halloween Party - Trick or Treat?".A partire dalle ore 20:30, la serata prenderà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

