Halloween Party 2025 al Parco della Montagnola di Bologna | il programma completo

Bologna, 23 ottobre 2025 - Dopo il successo dello scorso anno, ‘Halloween Party ’ torna per la seconda edizione venerdì 31 ottobre al Parco della Montagnola. L’evento si terrà dalle 16,30 alle 23,30 con ingresso libero e gratuito. Sarà un pomeriggio dedicato alla festa più paurosa e divertente dell’anno dove, adulti e bambini, potranno partecipare a numerose attività: tra laboratori, letture, musica, dj set e molto altro. Il programma completo. Dalle 16,30 alle 19,30 si svolgeranno varie attività ‘stregate’ per i bambini:. ‘ Lörridø - un'halloweenata morbida ’ con orridi impasti, inganni e scherzetti, e un cubo buissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

