Halloween in Giallo | Il misterioso mistero del portale bloccato

Il conte dracula e renfield sono pronti anche quest'anno a organizzare una divertentissima festa di halloween ed hanno avuto una grande idea: invitare tutti gli spiriti del passato per rendere la festa indimenticabile! Ma come ogni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Venerdì 17 ottobre: alla cucina popolare di Cervia è passato a trovarci lo scrittore Roberto Carboni per presentare il suo ultimo romanzo giallo "Il Palazzo delle Ombre". Una serata a tinte "horror" perfettamente in tema con la vicina notte di #Halloween A seg - facebook.com Vai su Facebook

Halloween in Giallo: “Il misterioso mistero del portale bloccato” - Il conte dracula e renfield sono pronti anche quest'anno a organizzare una divertentissima festa di halloween ed hanno avuto una grande idea: invitare tutti gli spiriti del passato per rendere la ... Segnala romatoday.it

Speciale HALLOWEEN al Castello Sforzesco di Milano con AD ARTEM - Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Castello Sforzesco di Milano si anima con iniziative speciali dedicate alla storia e al mistero. Secondo comunicati-stampa.net

Gino Panaiia scomparso la notte di Halloween, è sempre più giallo/ Ritrovati scooter e giubbotto del 25enne - Gino Panaiia è scomparso la notte di Halloween e il caso è un mistero: trovati nel Naviglio lo scooter, il casco e il giubbotto del 25enne, ma di lui... ilsussidiario.net scrive