Halloween | festa in piazza XX Settembre con giostre gonfiabili giochi e musica
Una piazza piena di magia, risate e qualche fantasma. Venerdì 31 ottobre, dalle 15.30 alle 19.30, piazza XX Settembre sarà la cornice del Kids Halloween Party, organizzato dal Centro commerciale naturale insieme a Confcommercio Livorno e con il patrocinio e la compartecipazione del Comune. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Festa di Halloween al campo! In occasione della festa di Halloween e del saluto al campo prima dell’inizio degli allenamenti invernali in palestra, abbiamo organizzato una merenda a tema per passare insieme un pomeriggio di gioco e divertimento! - facebook.com Vai su Facebook
Halloween in Toscana: una notte di brivido tra borghi, musica e spettacoli - Le feste del 31 ottobre da non perdere: tanti eventi per adulti e bambini, da Borgo a Mozzano al Museo Stibbert di Firenze, da Vicopisano a Massa Marittima ... intoscana.it scrive
La notte nera. Arriva Halloween tra spettri e band - Manca sempre meno al ritorno di Halloween Borgo a Mozzano, l’evento simbolo dell’autunno toscano che quest’anno celebra la sua trentunesima edizione. Scrive msn.com