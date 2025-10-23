Halloween al ristorante La Sterpaia- San Rossore
Halloween alla Sterpaia: un pranzo da brividi e una festa in maschera imperdibile!Il Parco della Sterpaia si prepara a vivere una giornata da. paura!Sabato 26 ottobre, grandi e piccini sono invitati a partecipare a un evento speciale per celebrare Halloween tra natura, divertimento e.
Vigneto Ristorante. The Cramps · Goo Goo Muck. ATTENZIONE INVESTIGATORI! La notte di Halloween al VIGNETO non sarà una semplice cena! Dimenticate le feste in maschera: il 31 Ottobre, il Vigneto si trasforma nella scena del crimine più esclusiva di
Ristorante La Sterpaia - Immerso nella splendida cornice del Parco San Rossore, il Ristorante La Sterpaia ti accoglie in un ambiente suggestivo, dove la natura fa da sfondo alla tua esperienza culinaria.