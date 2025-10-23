Halloween al museo delle illusioni | letture di mostri e visita

In occasione di Halloween, il Museo delle Illusioni di Palermo e Glifo Edizioni invitano tutti i piccoli lettori e le piccole lettrici (fino ai 10 anni) a un pomeriggio speciale dedicato alla lettura di storie di mostri, per vivere insieme l’atmosfera della festa più spaventosa dell’anno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

SPECIALE HALLOWEEN: Creature da brr…ivido! Domenica 26 ottobre ore 16.00 ? https://itinera.link/giocando Paura e terrore al Museo di Storia naturale del Mediterraneo di Livorno dove si aggirano creature fantastiche e spaventose... — #itineradidattica # - facebook.com Vai su Facebook

venerdì 31 ottobre... Una visita... da pelle d’oca al @museoarcheovr E a seguire una buffissima che si nasconde nelle sale. INFO https://manverona.cultura.gov.it/31-ottobre-halloween-in-museo/… - X Vai su X

Merate: per Halloween letture spaventose al museo - Saranno proposte dalle lettrici volontarie della biblioteca "letture spaventose" con dolcetti e scherzetti che sapranno divertire i più piccoli ma anche le loro famiglie ... Lo riporta merateonline.it

Halloween a Città della Scienza con "Una festa da paura, tra ragni e scorpioni" e "Una Notte da Paura al Museo" - Città della Scienza si prepara a celebrare Halloween con un doppio appuntamento, dove il brivido si mescola alla conoscenza in un ambiente stimolante e divertente, pensato per conquistare grandi e ... Da msn.com