Halloween al Centro Campania con laboratori animazione e spettacoli
Il Centro Commerciale Campania di Marcianise si prepara a celebrare Halloween con un evento magico e coinvolgente, pensato per tutte le età. Il 31 ottobre e 1° novembre Piazza Campania si trasformerà in uno scenario da brividi, pronto ad accogliere un ricco programma di attività per vivere due. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
HALLOWEEN LENDINARA 2025 Sabato 25 ottobre – dalle ore 16:30 Centro Commerciale “La Base” Laboratorio creativo “Crea il tuo Halloween”: disegna, colora e prepara la tua opera da portare in piazza il 31! Animazione mostruosa, zuccher - facebook.com Vai su Facebook
Halloween al Centro Campania con laboratori, animazione e spettacoli - Il Centro Commerciale Campania di Marcianise si prepara a celebrare Halloween con un evento magico e coinvolgente, pensato per tutte le età. casertanews.it scrive
Halloween da brividi al Centro Campania - Il Centro Commerciale Campania di Marcianise (CE) si prepara a celebrare Halloween con un evento magico e coinvolgente, pensato per tutte le età. Scrive napolivillage.com
Halloween 2024 in Campania, cosa fare: 10 eventi da non perdere - Questa regione, ricca di tradizioni e cultura, offre una vasta gamma di eventi per grandi e piccini, con un mix perfetto tra divertimento, ... tg24.sky.it scrive