Quando si parla di giochi di ruolo che hanno definito un’epoca, The Elder Scrolls V: Skyrim domina la conversazione. Uscito nel 2011, il capolavoro Bethesda è diventato sinonimo stesso di RPG moderno, una presenza costante nelle classifiche grazie a innumerevoli riedizioni, mod community inesauribili e una longevità che rasenta il miracoloso. Skyrim non è solo un videogioco è un fenomeno culturale che ha plasmato l’immaginario collettivo dei videogiocatori per oltre un decennio. Ma prima che il Dovahkiin dominasse le lande innevate di Tamriel, un altro titolo Bethesda stava gettando le fondamenta di quella rivoluzione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hai mai giocato questo gdr che ha rivoluzionato il genere 3 anni prima di Skyrim?