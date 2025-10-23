Hai fatto la storia non morirai mai Musica in lutto | addio alla cantante fan sconvolti dalla notizia
È morta a 60 anni e la notizia della sua scomparsa, accolta con profondo dolore in tutto il suo Paese e tra le comunità latine nel mondo, è stata diffusa martedì 21 ottobre attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. “La tua eredità vivrà per sempre. Ti amiamo”, si legge nel post pubblicato dal figlio. “L’amore della mia vita, il mio esempio, la mia ispirazione e il mio più grande orgoglio. La tua voce, la tua arte e la tua luce rimarranno per sempre nella storia, ma soprattutto nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di amarti”, ha scritto. “Grazie di cuore per la tua infinita dedizione, per la tua forza e per avermi insegnato che la vita si canta con l’anima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Rai3. . “Tu non morirai” @evacrosetta racconta la storia della Comunità “In Dialogo” #sullaviadidamasco domenica 28 settembre ore 7.30 su #Rai3 e #RaiPlay Un incontro inatteso può cambiare la vita. È ciò che è successo e avviene ogni giorno nella Com - facebook.com Vai su Facebook
“Forse domani morirò, magari prima di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia” ["Il sentiero dei nidi di ragno"] Il 15 ottobre 1923, a Santiago de las Vegas, L'Avana, nasce Italo Calvino - X Vai su X
Basket: Gallinari, 'Beli, hai fatto la storia a modo tuo' - La tua passione per questo sport, la tua mentalità e la tua dedizione sono stati e saranno sempre fonte ... Riporta ansa.it