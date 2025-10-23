Ha un tumore al seno e viene licenziata per calo di lavoro | Al posto mio assunte 3 persone forse ero un peso

Rosaria Ferro è una 55enne che lo scorso mese è stata licenziata dall'azienda Recuperator di Rescladina (Milano), nella quale lavorava da 4 anni, dopo aver scoperto di avere un tumore al seno. L’azienda spiega di averlo fatto per “mancanza di lavoro”. Supportata dalla Nidil-Cgil, la donna ha deciso di raccontare la sua storia a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

