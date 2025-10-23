Ha stuprato una bambina di 10 anni | assalto all' hotel dei richiedenti asilo

Tensione alle stelle e scontri durati ore. Bottiglie, pietre e fuochi d'artificio sono stati lanciati contro i poliziotti, che hanno risposto con una massiccia operazione di contenimento. Succede a Dublino, capitale della Repubblica d'Irlanda. Nella serata di mercoledì 22 ottobre, centinaia di. 🔗 Leggi su Today.it