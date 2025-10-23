Ha insegnato i valori del rispetto dell' avversario e del fair-play | addio a Domenico ' Ninetto' Caldironi
Se ne è andato Domenico Caldironi, detto Ninetto, tra coloro che hanno messo le basi alla nascita dell'Edelweiss. “Chi ha giocato a calcio negli anni '70 se lo ricorda bene. Cresciuto nelle giovanili all'Oratorio San Luigi, ci ha insegnato i fondamentali del calcio, ma soprattutto i valori del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
