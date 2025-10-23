Ha arricchito la Cina e distrutto l’Europa | ora Ursula scopre i biocarburanti
Von der Leyen dice che la vicenda “deve servire da monito”. Giusto. Ma il monito, se davvero lo si vuole ascoltare, è uno solo ed è rivolto a lei, alla von der Leyen, alla politica più miope della storia, che firmava contratti segreti durante il Covid-19 sulla pelle della gente che le aveva dato fiducia. . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
