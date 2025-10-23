HERPES in concerto per la Festa della seconda Repubblica Pisana
Domenica 9 novembre ore 17:00, in occasione della quarta edizione dei festeggiamenti per la ricorrenza della seconda Repubblica Pisana (9 novembre 1494) organizzata dal gruppo dei Balestrieri di Porta San Marco e con il patrocinio del Comune di Pisa e dell’Associazione Culturale Pisa Mia, il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
