Gyokeres si carica l' Arsenal sulle spalle | Arriveranno ancora tanti gol
Londra, 23 ottobre 2025 – Viktor Gyokeres vuole prendersi l'Arsenal. L'attaccante, arrivato la scorsa estate dallo Sporting Lisbona, sta crescendo sempre di più e i gol segnati sono la dimostrazione. In campionato, per ora, lo svedese ha messo a segno tre reti: doppietta contro il Leeds nella seconda giornata e gol contro il Nottingham Forest il 13 settembre, mentre in Champions League i primi due centri sono arrivati nella gara contro l'Atletico Madrid. Martedì all'Emirates Stadium non c'è stato scampo per Simeone e i suoi, che nell'arco di 13 minuti hanno subito quattro reti dalla squadra di Arteta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Champions League : Gyokeres Gyokeres , doppietta del bomber svedese ed Atletico Madrid travolto , 4-0 per i Gunners che quest'anno hanno uno squadrone. La capolista di Premier League dopo un primo tempo abbastanza equilibrato e finito sull - facebook.com Vai su Facebook
Gyokeres si carica l'Arsenal sulle spalle: “Arriveranno ancora tanti gol” - L'ex Sporting Lisbona, autore di una doppietta contro l'Atletico Madrid, non vuole fermarsi qua e carica la sua squadra in vista delle prossime partite ... Si legge su sport.quotidiano.net
Gyokeres Arsenal, lo Sporting lo aveva già ceduto allo United: il retroscena ha del clamoroso - Gyokeres Arsenal | L'arrivo di Viktor Gyökeres all'Arsenal ha rappresentato uno dei trasferimenti più importanti ... Da news-sports.it