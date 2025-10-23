Londra, 23 ottobre 2025 – Viktor Gyokeres vuole prendersi l'Arsenal. L'attaccante, arrivato la scorsa estate dallo Sporting Lisbona, sta crescendo sempre di più e i gol segnati sono la dimostrazione. In campionato, per ora, lo svedese ha messo a segno tre reti: doppietta contro il Leeds nella seconda giornata e gol contro il Nottingham Forest il 13 settembre, mentre in Champions League i primi due centri sono arrivati nella gara contro l'Atletico Madrid. Martedì all'Emirates Stadium non c'è stato scampo per Simeone e i suoi, che nell'arco di 13 minuti hanno subito quattro reti dalla squadra di Arteta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gyokeres si carica l'Arsenal sulle spalle: “Arriveranno ancora tanti gol”