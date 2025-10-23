Gusto e solidarietà | Sicilian Experience il 29 ottobre a Villa Boscogrande
Il 29 ottobre, dalle 19.30, Villa Boscogrande a Palermo accoglie la seconda edizione di Sicilian Experience. Nella residenza settecentesca, la Sicilia celebra la sua vocazione gastronomica nell'anno in cui è Regione europea della gastronomia, riconoscimento che premia ricchezza culinaria, patrimonio agroalimentare e capacità di innovare restando ancorati alle origini. Solidarietà e impegno concreto Sicilian Experience
Il 15 novembre in piazza dei Martiri una giornata di sensibilizzazione, solidarietà e gusto per ... #Uncaliceperlavita #LOCRI #angelaserra
Amatrice, Laboratorio di Rinascita, Area del Gusto della Tradizione e della Solidarietà (Area Food, Frazione S. Cipriano). Lunedì 6 ottobre 2025, ore 10:30. Presentazione del volume LA MADONNA IN TERRACOTTA DI SOMMATI, Gangemi Editore
Sicilian Experience torna a Palermo il 29 ottobre - 30, le luci si accendono su Villa Boscogrande, dimora settecentesca alle porte di Palermo, per la seconda edizione di Sicilian Experience, l'evento che celebra ...
"Enjoy Barocco - Sicilian Experience", tra arte cultura e cibo - Sicilian Experience", promosso dal "Gal Terra Barocca"che unisce 5 città
Enjoy Barocco, gusto, arte e ballezza nella Sicilia Unesco - orientale, una terra che sa mescolare con sapiente equilibrio la ricchezza storica e artistica del barocco con ...