Gusto e solidarietà | Sicilian Experience il 29 ottobre a Villa Boscogrande

23 ott 2025

Il 29 ottobre, dalle 19.30, Villa Boscogrande a Palermo accoglie la seconda edizione di Sicilian Experience. Nella residenza settecentesca, la Sicilia celebra la sua vocazione gastronomica nell’anno in cui è Regione europea della gastronomia, riconoscimento che premia ricchezza culinaria, patrimonio agroalimentare e capacità di innovare restando ancorati alle origini. Solidarietà e impegno concreto Sicilian Experience . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

