Gusto cultura e tradizione | torna la rassegna ReOlio

REGGELLO – Torna a Reggello la festa dell’olio extravergine d’oliva con una veste rinnovata. La storica rassegna, giunta alla 52esima edizione, cambia nome e stile diventando ReOlio, un progetto che unisce tradizione e innovazione, con un programma ricco di esperienze sensoriali e culturali. Il nome non è casuale: ReOlio celebra l’olio extravergine come re del territorio, simbolo di qualità, identità e storia. La manifestazione è stata presentata a Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente Eugenio Giani, dalla vicepresidente Stefania Saccardi, dal sindaco Piero Giunti e dall’assessora all’agricoltura Priscilla Del Sala. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

