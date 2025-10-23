Guler premiato come migliore in campo dopo Juve-Real pensava fosse un errore | non se lo aspettava

Quando si sono avvicinati a Guler con il premio di migliore in campo ha pensato subito che ci fosse un disguido: non credeva di essere lui l'MVP di Real Madrid-Juventus, una partita che ha dominato a centrocampo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

