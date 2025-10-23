Guida TV Sky Cinema e NOW | Operation Fortune Giovedi 23 Ottobre 2025
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Operation Fortune, action Sky Original diretto da Guy Ritchie con Jason Statham e Hugh Grant. Una spia dell'MI6 e il suo team devono reclutare una star di Ho. 🔗 Leggi su Digital-news.it
News recenti che potrebbero piacerti
Siamo emozionati!!! Lunedì 20 Ottobre è stata presentata, a Roma, al The Space Cinema Moderno, la Guida Gambero Rosso Ristoranti d'Italia 2026. Il nostro ristorante è stato inserito nella prestigiosa guida gastronomica con Menzione che vogliamo condivid - facebook.com Vai su Facebook
Guida TV Sky Cinema e NOW : Petra - Gli Onori di Casa, Sabato 18 Ottobre 2025 - X Vai su X
Programmi TV domenica 19 ottobre 2025: fiction e film - "Makari" su Rai 1, "La notte del cuore" su Canale 5, "U. Scrive lopinionista.it
Programmi TV martedì 21 ottobre 2025: fiction e reality - "Il commissario Montalbano" su Rai 1, "Grande Fratello" su Canale 5, "Shark" su Sky Cinema 1. Lo riporta lopinionista.it
Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 17 - 23 Ottobre 2025 - Scopri i dettagli che non ti aspettavi, leggi subito per informazioni esclusive! Riporta digital-news.it