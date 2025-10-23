guida pratica alle acconciature semplici ed eleganti da sfoggiare in ufficio

Quanto sarebbe cool sfoggiare ogni giorno un’acconciatura diversa in ufficio? Idealmente sarebbe fantastico, ma la verità è che non sempre abbiamo la pazienza e il tempo (o semplicemente la voglia! ) di realizzare acconciature capelli più elaborate. Ma, allo stesso tempo, è una bella sensazione guardarsi allo specchio e vedere ogni giorno diverse versioni di sé (sì. i capelli hanno questo potere magico ). GUARDA LE FOTO Capelli 40 anni donna: nuove idee per tagli corti, lunghi e medi. È qui che entrano in gioco consigli e tips per le acconciature capelli ufficio semplici, veloci, non banali, e contemporaneamente pratiche. 🔗 Leggi su Amica.it

