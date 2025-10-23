Guida la moto sorseggiando una birra centauro nei guai

Genovatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli della polizia stradale negli ultimi giorni, due conducenti sono stati denunciati perché sorpresi ubriachi alla guida. Uno dei due stava addirittura sorseggiando una birra mentre si trovava in sella a una moto. Dieci anni di incidenti stradali e pedoni investiti: morti, feriti, cause e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

