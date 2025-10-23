Guerra in Ucraina uccisi 2 giornalisti in raid a Kramatorsk | Raccontavano i crimini russi dal primo giorno

Due giornalisti sono rimasti uccisi durante attacco da parte di un drone russo Lancet a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, in Ucraina. La conferma dal capo della regione, Vadym Filashkin: "Hanno seguito le linee del fronte più calde fin dal primo giorno della guerra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

