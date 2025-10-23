Guerra in Ucraina oggi Ue approva nuove sanzioni per Mosca Zelensky | Cruciale per noi Trump deluso da Putin | Belle conversazioni ma non si conclude nulla

Bruxelles, 23 ottobre 2025 - Via libera al nuovo pacchetto di sanzioni, il 19esimo, contro la Russia, che prevede un divieto graduale di importazione di Gnl da Mosca e sanzioni per le navi della flotta ombra di Putin. Inoltre come ha illustrato l'Alta rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, il provvedimento "prende di mira, tra gli altri, banche russe, exchange di criptovalute, entità in India e Cina". Soddisfatto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, arrivato stamane al Palazzo Europa a Bruxelles dove si tiene il vertice Ue. Il leader di Kiev, accolto dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Ucraina oggi, Ue approva nuove sanzioni per Mosca. Zelensky: “Cruciale per noi”. Trump deluso da Putin: “Belle conversazioni, ma non si conclude nulla”

