Guerra del petrolio perché Trump ha cambiato linea con Putin e come Cina e India possono seguirlo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha colpito le due maggiori compagnie petrolifere russe con sanzioni, in un brusco cambio di politica sulla guerra di Mosca in Ucraina, spingendo i. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra del petrolio, perché Trump ha cambiato linea con Putin (e come Cina e India possono seguirlo)

