"È la dimostrazione di come, anche nei piccoli centri, si possano fare grandi cose, contribuendo alla ricerca". Ad affermarlo con orgoglio è il direttore generale di Asst Valtellina e Alto Lario Ida Ramponi e ne ha ben donde, visto che all’ospedale di Sondrio è disponibile una terapia innovativa che aumenta la sopravvivenza, riduce i sintomi e migliora la qualità di vita dei pazienti con tumore della prostata avanzato. Si chiama Pluvicto e quella nel capoluogo è una delle prime applicazioni in Italia che la Medicina nucleare dell’Asst Valtellina e Alto Lario ha sviluppato nell’ambito della collaborazione con l’ospedale Niguarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guerra ai tumori. Una terapia in città che riduce i sintomi