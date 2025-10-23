Guehi Inter c’è la mossa dell’agente | dialoghi in corso con questo club

Inter News 24 Guehi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Crystal Palace nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare dell’interesse dell’ Inter per Marc Guehi, centrale difensivo classe 2000 del Crystal Palace, che a fine stagione lascerà il club inglese a parametro zero, avendo deciso di non rinnovare il suo contratto. La notizia, riportata inizialmente da fonti vicine al calciomercato, ha immediatamente scatenato l’attenzione degli addetti ai lavori, con la dirigenza nerazzurra che, secondo le indiscrezioni, avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, facendo intendere una seria intenzione di portarlo a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Guehi Inter, c’è la mossa dell’agente: dialoghi in corso con questo club

