Guardiagrele nuova luce in contrada San Biase | Un intervento atteso e realizzato con risorse comunali
È stata completata la nuova illuminazione pubblica in contrada San Biase a Guardiagrele. L’intervento, molto atteso dai residenti, è stato realizzato in economia grazie al lavoro diretto degli operai comunali e ha previsto la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con lampade a led.Gran parte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
