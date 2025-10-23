Guardiagrele nuova luce in contrada San Biase | Un intervento atteso e realizzato con risorse comunali

Chietitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata completata la nuova illuminazione pubblica in contrada San Biase a Guardiagrele. L’intervento, molto atteso dai residenti, è stato realizzato in economia grazie al lavoro diretto degli operai comunali e ha previsto la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con lampade a led.Gran parte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

