Gualtieri pride Il sindaco vuole il bis ottimista sul traffico La destra lo boccia ma con chi?
E’ un Gualtieri-pride: il sindaco di Roma si ricandida, come conferma dagli schermi di Skytg24, e lo fa con ambizione, a voce alta, e con un po’ di grandeur che gli arriva dal fatto di guarda. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
Nuova puntata della rubrica alla scoperta degli Archivi di Apice: tre fondi, come sempre eterogenei, che spaziano dalla letteratura all'editoria tecnico-scientifica e artistica. Fondo Gualtieri di San Lazzaro e Maria Papa: Gualtieri di San Lazzaro, pseudonimo di - facebook.com Vai su Facebook
Gualtieri pride. Il sindaco vuole il bis, ottimista sul traffico. La destra lo boccia (ma con chi?) - Il sindaco annuncia la ricandidatura puntando su dieci anni per completare la trasformazione di Roma, tra grandi opere e ambizioni da “locomotiva del Paese”, mentre il centrodestra attacca: “Promesse ... ilfoglio.it scrive
A Roma Gualtieri vuole meno cartelloni pubblicitari, ma più grandi e luminosi - Lo scorso 31 luglio la giunta comunale di Roma, guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, ha approvato un nuovo regolamento sulle “affissioni pubbliche e pubblicitarie”, cioè sull’esposizione in città di ... Lo riporta ilpost.it
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al Fanpage Rumore Festival: “Così l’AI cambierà la città” - it Francesco Cancellato ha intervistato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri all’apertura del Rumore Festival 2025 in programma il 4 e 5 ottobre all’Acquario romano. Come scrive fanpage.it